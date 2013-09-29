غرفة عمليات العاصمة الليبية تنفي اختطاف فتيات في طرابلس

كتب : أ ش أ منذ 7 دقائق

نفت غرفة عمليات العاصمة الليبية، اليوم، ما تناقلته وسائل الإعلام حول اختطاف فتيات في طرابلس.

وقال مصدر من الغرفة، في تصريح له، إن بعض وسائل الإعلام عملت على تهويل أخبار عن اختطافات بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حالات اختطاف للفتيات بالعاصمة.

ولفت إلى أن حالات الإبلاغ عن اختفاء بعض الفتيات تكون بسبب خلافات عائلية وتعود بعد ذلك لذويها، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على حماية المدارس والطلبة بداخلها.

يشار إلى أن عدد من وسائل الإعلام تناقلت أخبار مفادها تعرض أكثر من 40 فتاة للاختطاف في العاصمة طرابلس.