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بالصور| سمسم شهاب يطرح كليب "مزاج الخير" على الفضائيات

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بالصور| سمسم شهاب يطرح كليب "مزاج الخير" على الفضائيات بالصور| سمسم شهاب يطرح كليب "مزاج الخير" على الفضائيات

كتب : محمد عبدالجليل منذ 5 دقائق

طرح المطرب الشعبي سمسم شهاب أغنيته الجديدة "مزاج الخير" بطريقة الفيديو كليب على مجموعة من القنوات الفضائية، على أن يتم طرحها في الإذاعات المصرية في الأيام القليلة المقبلة.

"مزاج الخير" هي الأغنية التي كانت من المقرر أن تكون "تترا" للمسلسل الذي يحمل نفس الاسم من بطولة النجم مصطفى شعبان، وتم عرضه في رمضان الماضي، إلا أن الأمر توقف قبل عرض العمل بقليل لعدم الاتفاق وقتها مع الشركة المنتجة، وتم الاتفاق أخيرا على أن يتم طرحها من خلال كليب بالاستعانة بمشاهد من المسلسل.

أغنية "مزاج الخير" من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان وليد عبد العظيم، وتوزيع أشرف البرنس، والكليب من إخراج حسام المهدي.

يذكر أن آخر ألبومات سمسم شهاب "الإحساس نعمة" والذي حقق نجاحا منذ طرحه في مارس الماضي، وتعاون شهاب في الألبوم مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم أحمد شتا، عاطف صادق، عصام حجاج، أيمن الطويل، عماد عبيد، أحمد شريف، عصام إسماعيل، تامر حجاج هاني فاروق، أحمد عبد القادر، وتوزيع تامر صقر، أشرف البرنس، خالد عرفة، وعدنان الشامي.

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