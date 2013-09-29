رغم تكليف صفاء حجازي.. التنظيم والإدارة يطالب ماسبيرو بفتح الترشح لمنصب رئيس قطاع الأخبار

كتب : انتصار حسني الأحد 29-09-2013 18:12

رغم مرور عشرة أيام على تولي الإعلامية صفاء حجازي منصب رئيس قطاع الأخبار بـ"ماسبيرو"، إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خاطب "عصام الأمير" رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بضرورة عمل إعلان رسمي داخل "ماسبيرو" عن شغل بعض الوظائف القيادية ببعض قطاعات الاتحاد المختلفة، ومن بينها الوظائف القيادية الخاصة داخل المبنى، وخاصة منصب عضو مجلس الأمناء المنتدب، ورئيس قطاع الأخبار.

وتضمنت المذكرة ضرورة مراعاة من يتم ترشيحهم للوظائف أن يكونوا مستوفين لشروط شغلها، وإلا يتم إصدار قرار من السلطة المختصة بتعيينهم، إلا بعد اجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح، على أن تتم موافاة الجهاز بصورة من الإعلان وإقرار استلام العمل وبيانات المرشحين والقرارات الصادرة بالتعيين حتى يتسنى اتخاذ اللازم مع وزارة المالية، ومن الوظائف التي يجب الإعلان عنها فورا نائب رئيس "قناة النيل الدولية" ونائب رئيس قناة النيل للأخبار ونائب رئيس الإدارة المركزية لأخبار التلفزيون ومدير عام المذيعين ومقدمي البرامج بالتلفزيون ومدير عام العلاقات العامة ومدير عام المواقع الإليكترونية.