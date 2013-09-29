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يوميات "ستار أكاديمي": "نور" يعترف بإعجابه بـ"ليليا".. و"منة" تبكي لافتقاد أخيها

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يوميات "ستار أكاديمي": "نور" يعترف بإعجابه بـ"ليليا".. و"منة" تبكي لافتقاد أخيها يوميات "ستار أكاديمي": "نور" يعترف بإعجابه بـ"ليليا".. و"منة" تبكي لافتقاد أخيها

كتب : محمد عاشور منذ 14 دقيقة

شهدت يوميات برنامج "ستار أكاديمي"، مشادة عتاب بين عضوة الأكاديمية منة هاني، المعروفة بـ"شبيهة "، وبين السوري نور فراوتي، بعدما طالبته بأن يعاملها معاملة أفضل، وبطريقة خاصة عن كل بنات الأكاديمية.

ومع انتهاء اليوم وبدء يوم جديد، تأخر عيسى المرزوق عن الاستيقاظ في ميعاده، ونزل إلى الصالة الرياضية متأخرًا عن كل طلاب الأكاديمية، ولذلك أدخلته المدربة في تحدٍ لممارسة تمارين "الضغط" بيد واحدة والتصفيق بالأيدي في الصعود والنزول، ولكن عيسى أظهر أداءً جيدًا.

وأظهرت منة هاني اعتراضها على الاستحمام بعد التمارين الرياضية، ما جعل المتسابقين يسخرون منها ويشبهوها بـ"جيفارا".

وفي لعبة "كرسي الاعتراف"، قال عبدالله، إن نور اعترف بأن "ليليا" هي أفضل بنات الأكاديمية التي نالت إعجابه.

وتشاجرت منة مع مواطنتها رنا، بعد أن طلبت رنا من منة أن تعطيها القلم، إلا أنها أعطته لـ"زينب" لأنها كانت الأقرب إليها، ولكن لم تستمر المشاجرة كثيرًا، وتصالحت رنا مع منة.

وتذكرت منة هاني أخيها الصغير، وعبّرت عن اشتياقها له، لأنه كان يعاملها وكأنها والدته وليست أخته وهو في الخامسة من عمره، وبكت أمام أعضاء الأكاديمية، بعد مكالمة من أخيها وعلمت أنه يبكي لأنها غائبة عنه.

وفي نهاية اليوم، اتجه المتسابقون لعلم ترفيهي، وعزفت رنا مع نور ألحان الطفولة، وقام باقي المتسابقون بتسلية وقتهم في المشغولات اليدوية.

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