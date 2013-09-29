المخرج سعد هنداوي وعشرات المبدعين يعلنون تضامنهم مع السودان لنيل حريته

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 17 دقيقة

أصدر المخرج سعد هنداوي بيانا للتضامن مع الإخوة السودانيين في أزماتهم الأخيرة مع حكومة بلدهم، ونشر "سعد" البيان وتناقلته صفحة فناني ائتلاف الثورة، ووقعه عدد كبير من الفنانين وصناع السينما.

وجاء في نص البيان: إذا كانت الجماهير في السودان رفعوا شعار (أبينا) رفضا منهم للظلم والقهر وتردي الحالة المعيشية مع حكم (عمر البشير)، فنحن أيضا أبينا أن نصمت على قتل هذا النظام لأشقائنا في السودان، ونعلن أننا نرفض ونجرم قتل الشعب السوداني الذي يمارس حقه في التعبير عن رفضه لهذا الحكم الظالم الجاهل الذي مارس ويمارس كل أشكال الظلم والاستبداد والقمع.

وأضاف الفنانون، في بيانهم، أننا ندعم الثورة الشعبية في السودان ضد حكم الإخوان، وندعو للتوقف السريع والعاجل عن قتل واعتقال المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم وحريتهم في السودان الشقيق، وعدم التعرض لأي شخص سواء بالاعتقال أو التعذيب أو القتل، ولا حوار مع من أراق دماء شعبه. فشعبه أعظم وأصدق في حبه لوطنه.

ومن الموقعين على البيان كل من نواف الجناحي، مصطفى أيمن، علا الملاح وحازم العتر ‎‎‎‎‎صبري فواز ونبيل نور الدين وناهد صلاح وعصام السيد وجمال سليمان وسامي مغاوري وإيناس عبدالدايم ونيرمين القماح وفايزة هنداوي ومحمد العدل وفلك نور وناصر عبدالحفيظ وأحمد عمارة وإسلام خيري وعايدة فهمي ومحمد شعبان وناصر عبدالرحمن وعزة الحسيني وطارق زمزم وأحمد عواض وناصر عبدالمنعم.