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منتج "الشتا اللي فات" يطالب الدولة بمساندة فيلمه المرشح للأوسكار

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منتج "الشتا اللي فات" يطالب الدولة بمساندة فيلمه المرشح للأوسكار منتج "الشتا اللي فات" يطالب الدولة بمساندة فيلمه المرشح للأوسكار
عمرو واكد: الثورة أعطنا الثقة لنقدم عملا مثل "الشتا اللي فات"

كتب : نجلاء أبو النجا ونورهان طلعت منذ 3 دقائق

أكد صلاح الحنفي منتج فيلم "الشتا اللي فات" وأحد أبطاله، والذي تم ترشيحه ليمثل في مسابقة أوسكار، أن اللجنة المكلفة باختيار الفيلم المصري أبلغتهم في وقت متأخر جدا ولابد أن يسلموا نسخة بمواصفات عالية جدا في موعد أقصاه الأول من أكتوبر، وهذا من الصعب جدا لذلك أرسلنا للهيئة المسؤولة عن الأوسكار خطابا أوضحنا فيه الظروف السيئة التي تمر بها مصر، وأن اختيار الفيلم جاء متأخرا، لذلك طلبنا السماح بمد المهلة عدة أيام حتى نستطيع تقديم النسخة المطلوبة مترجمة.

وأضاف أن "هناك مشكلة تواجه المنتجين الذين ترشح أفلامهم للمشاركة في الأوسكار، وهي التكاليف العالية التي يجب أن يتكبدوها لعرض الفيلم بدور العرض الأمريكية واستئجار قاعات وإنفاق مبالغ كبيرة على الدعاية وهذا عبء كبير على المنتجين الذين صرفوا على إنتاج الفيلم ولا طاقة لهم لمصاريف أخرى من هذا النوع، لذلك يجب على الدولة أن تساند الفيلم المصري المشارك في الأوسكار لأنه يحمل اسم مصر وعلى وزارة الثقافة والجهات السينمائية المسؤولة تقديم الدعم الكافي للمنتج الذي سيمثل مصر بالأوسكار، خاصة وأننا في فيلم "الشتا اللي فات" لم نتلق أي دعم من أي جهة وتحملت الإنتاج أنا وعمرو واكد وأعتقد أنه ليس عدلا أن نتحمل تكاليف أخرى ونحن نمثل مصر بالخارج، ولم نربح من الفيلم ولم نسترد تكاليفه حتى الآن، وعموما سنتواصل مع الجهات المسؤولة ونتمنى أن تقف الدولة إلى جوارنا".

وأكد الفنان عمرو واكد سعادته باختيار الفيلم للأوسكار، وقال لـ"الوطن": "أشكر ثورة 25 يناير لأنها أعطتنا الثقة والشجاعة لنقدم عملا مثل "الشتا اللي فات" دون أن نمتلك أموالا ودون تواجد دعم لنا من أي مؤسسة في الدولة".

يذكر أن "الشتا اللي فات" بطولة عمرو واكد وفرح يوسف وصلاح الحنفي، وإخراج إبراهيم البطوط.

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