الحزب الإشتراكي الديمقراطي يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية النمساوية بـ 27 %

تشير النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في النمسا ، التي انتهت مساء اليوم “الأحد” ، إلى فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالمركز الأول برصيد نحو 27% من أصوات الناخبين ، في حين جاء حزب الشعب المحافظ في المركز الثاني برصيد 24% ، فيما تشير نفس الأرقام إلى نجاح الحزبين في تأمين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة عكس التكهنات التي توقعت فشلهما في تحقيق الأغلبية المطلوبة .

وجاء حزب الأحرار اليميني المتشدد في المركز الثالث برصيد 7ر20% ، متخطيا توقعات الخبراء .. فيما تراجع رصيد حزب الخضر إلى أقل من 15% ليحتل المركز الرابع عكس التكهنات التي توقعت حصد الحزب لمزيد من الأصوات .

تعد نتيجة الانتخابات الحالية أسوء نتيجة بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الشعب المحافظ اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية في النمسا على مدار الانتخابات البرلمانية السابقة ، فيما حقق حزب النمسا الجديدة ، الذي تأسس قبل عام ، المفاجأة ونجح في تخطي العتبة الانتخابية برصيد 1ر5% لينجح أعضاءه في الدخول إلى البرلمان النمساوي ، كما نجح حزب “شتروناخ” في الدخول إلى البرلمان برصيد 7ر5% .

ا.ش.ا