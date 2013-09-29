أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مراقبة آثار بنغازي تدين الإعتداء الذي تعرضت له مقابر مدينة زويل الأثرية

Google+ Print
مراقبة آثار بنغازي تدين الإعتداء الذي تعرضت له مقابر مدينة زويل الأثرية مراقبة آثار بنغازي تدين الإعتداء الذي تعرضت له مقابر مدينة زويل الأثرية

أدانت مراقبة أثار بنغازي، اليوم الأحد، الاعتداء والتفجير الذي تعرضت له مقابر مدينة زويلة الأثرية.

واعتبرت مراقبة آثار بنغازي، في بيان أصدرته اليوم، أن الاعتداء على تلك المعالم الشاهدة على عمق حضارة وتاريخ البلاد والتدمير المتعمد الذي لحق بها هو تدمير متعمد لهوية الشعب وطمس معالمه الأثرية والتاريخية ومحاولة محوها من ذاكرة المواطن وصفحات التاريخ.

وطالب البيان المؤقتة بالقيام بواجبها والتصدي لهذه التجاوزات ومنع من تسول له نفسه سرقة التاريخ والعبث بمقتنيات والموروث الثقافي ومحاسبته قانونيًا، آملاً منها الاستجابة لهذا المطلب الوطني وعدم التباطؤ في تنفيذه.

وناشدت مراقبة آثار بنغازي الجهات الدولية ذات الاختصاص والمعنية بالأمر الوقوف بجانب مكتب مراقبة الآثار والحيلولة دون الاستمرار في هذا الفعل الذي لاشك أن استمر سيكون وصمة عار على جبين الوطن حكومةً وشعبًا، بحسب تعبيرها.

ودعا البيان المواطنين من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذه الجريمة النكراء في حق الوطن والأرض، لافتاً إلى أن مراقبة آثار بنغازي تشد على أيدي الجهات الداعمة لهذا التوجه الحضاري.

وأشارت مراقبة آثار بنغازي في بيانها إلى أنه في الوقت الذي تتهافت دول العالم للمحافظة على مقتنيات شعوبها وتاريخها وحضارتها تمتد أيدي العابثين لتنال من هذا الموروث الثقافي الذي ارتبط اسمه باسم ليبيا وتكوينه منذ ذلك الحين وأصبح علامة بارزة في تاريخه.

ا.ش.ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج