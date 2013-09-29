بعد "تسلم الأيادي".. سمية الخشاب ونجوم "أرب أيدول" يطرحون أوبريت "ثورة شعب"

كتب : هشام أمين الأحد 29-09-2013 18:40

تحت إشراف وتنفيذ وزارة الدفاع، انتهى أمس عدد من نجوم مصر الشباب من تصوير أوبريت "ثورة شعب"، والذي تم تصويره على مسرح الجلاء، لطرحه ضمن احتفالات 6 أكتوبر.

وشارك في الأوبريت خالد سليم والفنانة سمية الخشاب وكارمن سليمان وأحمد جمال نجما برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" ومي فاروق ونهال نبيل وشريف إسماعيل نجم برنامج "صوت الحياة"، والأوبريت من كلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان وتوزيع محمد رحيم ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج هشام جمال، وهو رسالة للعالم للتأكيد على وحدة مصر وتماسك شعبها بكل فئاته، ونفي ما يتم نقله في الخارج على أن ثورة 30 يونيو كانت انقلابا عسكريا على الحكم.

وكان الفنان مصطفى كامل طرح أول أوبريت باسم "تسلم الأيادي" لدعم الجيش والفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد قراره بعزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر ثورة شعبية ضده.