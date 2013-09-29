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رئيس وزراء لبنان الأسبق: أحداث بعلبك تنذر بفتنة مدمرة

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رئيس وزراء لبنان الأسبق: أحداث بعلبك تنذر بفتنة مدمرة رئيس وزراء لبنان الأسبق: أحداث بعلبك تنذر بفتنة مدمرة

أعرب رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص عن القلق الشديد بسبب “أحداث مدينة بعلبك .. معتبرا أنها تنذر بفتنة مدمرة تطال الجميع.

وأكد الحص ـ في بيان صحفي اليوم الأحد ـ أنه يجب وضع حد نهائي وحسم هذه الظاهرة فورا قطعا لدابر الفتنة التي استطاع هذا الشعب تفاديها حتى اليوم بفضل وعي الناس وتصدي الجيش والقوى الأمنية الشرعية التي تقف في وجه التحديات المحدقة بهذا البلد”.

من جانبه، حمل محمد شاكر القواس أمين الهيئة العامة لحزب البعث العربي الإشتراكي (أحد الأحزاب الصغيرة الموالية لسوريا ) ، “مسؤولية أحداث بعلبك بالأمس تنفيذا لمشروع الفتنة السنية الشيعية في لبنان والمنطقة خدمة لإسرائيل”، على حد زعمه.

وأدان ماوصفه بـ”تورط ومشاركة الجماعة الإسلامية وبعض كوادرها القيادية البقاعية في هذه الأحداث، مما يدل على أزمة إنفصام في الشخصية تعاني منها هذه الجماعة تجاه السعودية وسياساتها في المنطقة”. على حد تعبيره

كما أعرب عن أسفه “لمأساة المهاجرين وأهاليهم في عكار في قضية غرق العبارة الأندونيسية”، محملا حكومات رئيس الراحل رفيق الحريري “مسؤولية إهمال المناطق المحرومة في عكار لصالح مشاريع إنماء وسط بيروت ومنتفعاتها، تأمينا لمصالحه وشركائه الخليجيين، على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب سياسة الإنماء المتوازن في لبنان.

كانت مدينة بعلبك قد شهدت أمس اشتباكات عنيفة بدأت بين آل الشياح (سنة) وبين عناصر لحزب الله، توسعت لاشتباكات بين السنة والشيعة في المدينة ذات الغالبية الشيعية والتي يشكل السنة أكثر من ثلث سكانها، وتدخل الجيش اللبناني للفصل بين الطرفين، فيما قتل أربعة أشخاص على الأقل من بينهم اثنان من عناصر حزب الله.

ا.ش.ا

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