لجنة من مديرية الصحة بسوهاج تضبط زجاجات عصير عير مطابقة للمواصفات

قامت لجنة من مديرية الصحة بسوهاج تحت اشراف الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة و مراقبي ادارة المراقبة للاغذية بمديرية الصحة كلا من فتحي عبد الجليل السمان واحمد فؤاد احمد وجمال خلف حمودة استهدفت التفتيش علي مصانع العصائر والمياه الغازية بمدينة سوهاج حيث ضبطت اللجنة كميات من العصائر الغير صالحة للاستخدام الآدمي وتمثل خطر عام علي الصحة العامة .

تبين من الضبط أن هذه المصانع تقوم باستخدام بعض أطفال الشوارع لجمع الزجاجات الفارغة من مقالب القمامة لبيعها لاحد التجار الذي يقوم بدوره ببيعها إلى أحد تلك المصانع لتتم تعبئتها مباشرة دون اي اجراءات رقابة صحية حيث تم ضبط عدد 2400 زجاجة عصير فارغة معدة للتعبئة دون تعقيم وعدد 1080 زجاجة عصير معبأة جاهزة للبيع وعدد 1560 لتر مياه غازية غير مطابقة للمواصفات وتم اعدام 462 زجاجة عصائر ولترات مياه غازية وعدد 2000 زجاجة فارغة مياه غازية وتم تحرير محاضر تجاه المصانع ومثبت بها المضبوطات واخطرت النيابة التي تتولي التحقيق.