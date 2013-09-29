مصدر عسكري بدمياط: الشرطة والجيش توجها للمنطقة الحرة تحسبا لهجمات أخرى

كتب : سهاد الخضرى الأحد 29-09-2013 18:15

أكد مصدر عسكري مسؤول بمحافظة دمياط، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن قوات الشرطة والجيش توجهت للمنطقة الحرة؛ تحسبًا لوقوع أي هجمات خاصة بعد إصدار الحكم بإعادة تشغيل التوسعات.

وأكد المصدر نفسه أن الوضع آمن ولايوجد أي شيء غير مطمئن.

من جانبه، قال اللواء فايز شلتوت، سكرتير عام محافظة دمياط، إنه لم يتم مخاطبة المحافظة رسميًا حتى الآن لتنفيذ الحكم.

وكانت قد قضت محكمة الإدارية العليا بالقاهرة بأحقية شركة "موبكو" تشغيل التوسعات 1و2 وإلزام الجيش والشرطة بتشغيل المصنع، استنادًا للتقارير العلمية بأنه لا توجد أضرار بيئية على البيئة.

ويجتمع، مساء اليوم، أهالي السنانية والقرى والمدن المجاورة لبحث آخر التطورات بحضور كبار البلد.