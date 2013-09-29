منشق عن "الإخوان" بقنا يتولى جمع توقيعات حملة "كمل جميلك" لترشيح "السيسي" رئيسًا

كتب : رجب آدم منذ 42 دقيقة

أسند عبدالجبار الشريف، المنسق العام لحملة "كمل جميلك" في قنا، مسؤولية جمع استمارات الحملة بمركز نجع حمادي، إلى أحمد الإدريسي، المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة منذ شهر يناير الماضي.

وقال أحمد الإدريسي، إن "إسناد مسؤولية الحملة في نجع حمادي شرف لي، وسأعمل جاهدًا في جمع الاستمارات وحث المواطنين على التوقيع، للضغط على الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح للرئاسة، فهذا أقل واجب يؤديه الشعب له، وأطالب المواطنين بسرعة التوقيع على الاستمارات التي ستوزع عليهم خلال يومين".

وأضاف الإدريسي، "على وزير الدفاع أن يأخذ في الاعتبار أن الشعب أسقط حكم الإخوان بمساعدة الجيش، وأن الشعب سيواصل الضغط حتى يقرر الترشح للرئاسة، لأنه رجل المرحلة الحالية".