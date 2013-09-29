كواليس اختيار فيلم “الشتا اللى فات” ممثلا لمصر فى مسابقة الأوسكار

اختارت لجنة ترشيح الفيلم المصرى للمنافسة على جوائز الأوسكار فيلم “الشتا اللى فات” بطولة عمرو واكد وفرح يوسف.

وجاء ذلك بعد منافسة مع فيلمين آخرين هما “هرج ومرج” و”عشم” .

> وقد استقرت آراء اللجنة على الفيلم بعد مشاورات عديدة بين اعضائها خلال اجتماعهم بمقر نقابة المهن السينمائية

> وضمت اللجنه عددا من الفنانين والمخرجين ونقاد السينما، منهم شريف عرفة ومحمد العدل وعمر عبد العزيز وفوزى العوامرى ونهاد إبراهيم وسمير فريد وسيد فؤاد وكمال عبد العزيز.

وانتهى التصويت بعد المناقشة الى حصول فيلم “الشتا اللى فات” على 8 اصوات .بينما نال فيلم “هرج ومرج” صوتين فقط

> .وكانت اللجنة قد اشترطت أن تكون الأفلام المرشحة للأوسكار قد عرضت تجاريا ما بين الفترة من ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢ و١ أكتوبر ٢٠١٣، كما تنص لوائح أكاديمية فنون وعلوم السينما.

> وسترسل اللجنة خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الشركة المنتجة استمارات اشتراك الفيلم وملخصه، وقائمة بالممثلين والعاملين فيه وصورة للمخرج وسيرته الذاتية باللغة الإنجليزية، إضافة إلى نسخة من الفيلم “35 مم” مترجما إلى الإنجليزية إلى أكاديمية العلوم والفنون للسينما، التى تشرف على جوائز الأوسكار.

> وبذلك يكون الفيلم مرشحا للمنافسة على الأوسكار حيث ينتظر دخول مرحلة التصفيات التالية، والتى يتم فيها اختيار الأفلام من قبل أكاديمية فنون وعلوم السينما.

> يذكر أن تاريخ ترشيحات الأفلام المصرية فى الأوسكار لم يتعد سوى الترشيح، حيث إنه لا توجد مشاركة مصرية فى المسابقة رغم وجود مشاركات عربية أخرى.