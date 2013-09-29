برلماني روسي : استياء “الصقور” الأمريكيين من القرار الأممي بشأن سوريا دليل انتصار روسيا

اعتبر ألكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس “الدوما” الروسي أن استياء “الصقور” الأمريكيين من القرار الأممي بشأن الأسلحة الكيميائية السورية دليل انتصار روسيا.

وقال بوشكوف في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” نقلتها وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية – “إن استياء جون ماكين أحد قادة “حزب الحرب، من القرار الأممي حول الكيماوي السوري، هو دليل بين على نجاحنا، لقد استقينا العبر من دروس الحرب في ليبيا”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه أمس القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر إثر اتفاق “أمريكي – روسي” وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما ينص على فرض عقوبات على النظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الأسلحة الكيميائية.

وتنص خطة إزالة الأسلحة على تدمير كامل للترسانة الكيماوية في سوريا قبل منتصف عام 2014.

ا.ش.ا