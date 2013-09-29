مسئول جزائري : تم القضاء على 190 إرهابيًا منذ بداية العام

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، اليوم الأحد، أنه تم القضاء على 190 إرهابيًا خلال الفترة ما بين شهرى يناير وسبتمبر الحالى .

وأكد عزى أهمية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لمكافحة الارهاب، مشيرًا إلى أن عمليات مكافحة الإرهاب لم تتوقف حتى الآن وظلت متواصلة .. مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تدعيم “العمل المخابراتى” للتمكن من “إجهاض واحتواء العمليات الإرهابية قبل حدوثها”.

ولفت عزي إلى أن عدد الإرهابين الذين تم القضاء عليهم ما بين عامى 1992 و2006 بلغ أكثر من 17 ألف إرهابي حسب احصائيات الامن الوطنى.

وفيما يتعلق بملف المفقودين دعا رئيس الخلية بعض “الجمعيات الى عدم استغلال هذا الملف لأغراض سياسية وشخصية تمس بمصلحة الوطن”. وقدر عائلات المفقودين ب 7144 عائلة سجلت في مصالح الأمن الوطنى مشيرا الى أنه تم حتى الان تعويض حوالى 7 الاف عائلة منهم.

من جهة أخرى، ذكر عزى أن عدد الاسلاميين المسلحين الذين تخلوا عن العمل المسلح منذ 1999 فى الجزائر بلغ 15 ألفا سلموا أنفسهم للامن للاستفادة من قانونى الوئام والمصالحة الوطنية موضحا أن 6500 ارهابى سلموا انفسهم فى اطار قانون الوئام المدنى واغلبهم ينتمون للجيش الاسلامى للانقاذ وما يقرب من 8500 استفادوا من اجراءات العفو فى قانون السلم والمصالحة الوطنية” ،اما عدد الذين سلموا انفسهم هذا العام فقط فى ولايات تلمسان وسكيكدة واليزي وبومرداس وادرار وخنشلة فقد بلغ 24 ارهابيا .

ا.ش.ا