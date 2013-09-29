إبراهيموفيتش عن جوارديولا: يفتقد الرجولة

وصف زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مدرب بايرن ميونخ الإسباني بيب جوارديولا ومدربه السابق في برشلونة بالجبان.

وقال إبراهيموفيتش لجريدة "دير شبيجل" الألمانية "جوارديولا مدرب رائع، ولكنه كشخص جبان وليس رجلا من الأساس".

وتابع جوارديولا "أشك في أنه يمتلك خصيتين حتى نقول أنه رجل، لقد ضحى بي من أجل ليونيل ميسي ولم يتحل بالشجاعة الكافية ليقول هذا الأمر في وجهي".

وأوضح إبراهيموفيتش "ميسي رائع، إلا أنه اشتكى لجوارديولا من المركز الذي يلعب فيه في وجودي، ولأنه اللاعب المفضل له فضل التضحية بي."

وقارن إبراهيموفيتش بين جوارديولا وجوزيه مورينيو "الاستثنائي لا يجيد التمثيل، أما جوارديولا فيرغب في أن يظهر دائما في مظهر المثالي."

وأردف اللاعب "مورينيو يحب مواجهة التحديات الصعبة، على عكس جوارديولا الذي يتجنبها".

وعلل إبراهيموفيتش اختيار جوارديولا تدريب بايرن ميونيخ "لم تظنون أنه اختار البايرن، لأنه فريق قادر على العمل جيدا بدونه وقبل وصوله كان فريقا كاملا."

وأتم إبراهيموفتش ردا على سؤال حول إمكانية لعبه في الدوري الألماني "بالطبع سأود اللعب في بايرن ميونيخ، ولكن بدون شك ليس في وجود جوارديولا."