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بالصور| زفاف نيرمين زعزع وأحمد البديهي.. وإيهاب توفيق يغني "تسلم الأيادي"

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بالصور| زفاف نيرمين زعزع وأحمد البديهي.. وإيهاب توفيق يغني "تسلم الأيادي" بالصور| زفاف نيرمين زعزع وأحمد البديهي.. وإيهاب توفيق يغني "تسلم الأيادي"

كتب : نورهان طلعت منذ 24 دقيقة

احتفلت، أمس، الفنانة نيرمين زعزع بزفافها على الكابنت أحمد البديهي، المدرب بأكاديمية ريال مدريد، في حفل أُقيم بفندق جراند حياة في حضور عدد كبير من الفنانين والرياضيين منهم هاني رمزي، إيهاب توفيق، وفاء عامر، روجينا، أشرف ذكي، إيمي سمير غانم، منة فضالي، آيتن عامر، مي كساب، شذى، هبة ، محمود الليثي، شذى، ريهام حجاج، والسيناريست أيمن سلامة والمنتجين هشام شعبان، محمود شميس، مصمم الاستعراضات عاطف عوض.

الحفل بدأ في السادسة مساءً وقام بالغناء فيه كل من إيهاب توفيق ومي كساب وشذى ومحمود الليثي، وطالب الحاضرون إيهاب توفيق بغناء أغنية "تسلم الأيادي"، وقامت المخرجة بتول عرفة بتصوير كليب جمع الكثير من أصدقاء نيرمين وأحمد وتمت إذاعته في الحفل.

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