«التعليم»: انتظام الدراسة بجميع «المديريات»

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، الأحد، انتظام الدراسة بجميع المديريات التعليمية عدا بعض المدارس التي شهدت وقفات أو احتجاجات طلابية داخل الفناء.

وقال التقرير، إنه في محافظة بني سويف تجمعت 100 طالبة أمام المدرسة الثانوية بنات في إهناسيا رافعات «أعلام رابعة» وتم التنسيق مع الشرطة وتفريق المتظاهرات، فيما احتجّت طالبات بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الميمون الثانوية بنات على نقل إحدى المُدرسات التابعة لـ«الإخوان»، ورفضن الدخول إلى الفصول.

وأوضح التقرير أنه في إدارة غرب المنصورة بالدقهلية، تجمع 30 طالبًا من مدرسة شاوه الثانوية بنين، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة، بسبب القبض على اثنين من المدرسين، تبين أنهما من عناصر «الإخوان».

وأشار التقرير إلى أنه في محافظة الشرقية، تجمع مدرسو مدرسة طه حسين الابتدائية بإدارة بلبيس، بسبب عدم صرف مكافأة الامتحانات، وتم التنسيق مع مدير عام الإدارة الذي وعدهم بصرف المكافأة بنهاية الأسبوع، فيما عثر حقيبة مكتوبًا عليها «ممنوع الاقتراب» داخل مدرسة شيبة الثانوية المشتركة، وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية والنجدة وإخلاء المبنى من الطلاب، وبالتعامل مع الحقيبة وُجد بها حجارة ورمل.

وفي القاهرة، قام أولياء الأمور بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدرسة الصحوة التجريبية بالمعصرة، اعتراضًا على تحويل المدرسة من عام إلى تجريبي.

أضاف التقرير أنه «في إدارة جنوب الجيزة، تجمع عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة الأورمان الثانوية من المصابين في اشتباكات الأمن، ومعهم بعض البلطجية للاعتداء على المدرسة، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل اللازم، كما قام مُدرس لغة عربية بمدرسة بولاق المشتركة بتعذيب التلاميذ بالضرب وعدم نزولهم إلى دورة المياه ما لم يتلقوا درسًا خصوصيًا عنده»، بحسب البيان.

وفي إدارة «كرداسة»، قامت بعض الطالبات برفع «إشارة رابعة» أثناء طابور الصباح بمدرسة كرداسة الثانوية بنات، وتدخل المدرسون وبعض أولياء الأمور لنصح الطالبات بأن المدرسة ليست مكانًا للسياسة، وتم احتواء الموقف وصعدت التلميذات إلى الفصول.

وفي إدارة الحوامدية، تجمع 300 طالب وطالبة من مدارس مختلفة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، رافعين شعارات «رابعة» وهتفوا ضد الجيش والشرطة، بعد انتهاء الفترة الصباحية بالمدرسة.

وفي الفيوم، نظم بعض الطلاب وقفتين أمام مدرستي أطسا الثانوية الحديثة وهوارة الصناعية، ورددوا بعض الشعارات ضد الجيش والشرطة، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية لعمل اللازم.

وتابع التقرير: «في أسيوط تجمهر الطلاب بمدرسة التحرير التجريبية بفناء المدرسة، وامتنعوا عن الصعود إلى الفصول، اعتراضًا على قرار المحافظ بنقل مديرة المدرسة إلى إدارة التجريبيات لعدم تنفيذها تأشيرته بدخول طالب فوق الكثافة».

وفي القليوبية، تجمعت نحو 35 طالبة من مدرسة شبرا الثانوية بنات وشبرا البلد التجريبية أمام باب المدرستين قبل بدء اليوم الدراسي، ورددن الهتافات المؤيدة لـ«الإخوان».

وأكد التقرير مصرع مُدرسة بمدرسة قرنفيل في القناطر الخيرية، وأصيب عامل خدمات بالإدارة التعليمية، إثر حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص كانوا يستقلونها أثناء الذهاب إلى العمل صباحًا.