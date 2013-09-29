ضبط 35 دانة ومدفع آر بى جى وكمية من البارود داخل مخزن للخردة بشبرا الخيمة

توصلت أجهزة الأمن إلى وجود 35 دانه ومدفع آر بي جي وكمية من البارود أسفرت عن إصابة أحد العاملين بالمخزن ببتر فى الساق .. هرع إلى مكان الانفجار خبراء المفرقعات وضباط البحث الجنائى حيث تم فرض طوق امنى حول المنطقه والسيطرة على الموقف بعد حالة الهلع التى أصابت سكان المنطقه عقب سماعهم دوى انفجار هائل .

حرزت الأجهزة الأمنيه المضبوطات وتم التحفظ على مالك المخزن ويدعى عمرو .ح وجارى مناقشته لمعرفة مصدر الأسلحه المضبوطه والغرض من الاحتفاظ بها داخل المخزن.

تبين من المعاينه الأوليه لموقع الانفجار أن العامل كان يحاول فك إحدى الدانات لاستخلاص الماده المتفجرة بداخلها فانفجرت فيه وجارى سؤاله عقب نقله الى المستفى في حالة خطيرة ولازالت الاجهزة المعنيه بالاشتراك مع خبراء المفرقعات يقومون بفرز محتويات المخزن بالكامل للتفتيش عن وجود اى مواد متفجرة جديده.

تلقت الأجهزة الامنيه بلاغا من سكان منطقة شارع منتصر بجوار مسجد ابو الهنا بالشارع الجديد خلف مجمع المدارس بقسم ثانى شبرا الخيمه فانتقل على الفور اللواءان عرفه حمزة مدير المباحث هشام خطاب مفتش الأمن العام والعقيد محمدحسين رئيس قسم المفرقعات بالحماية المدنية وتبين أن المخزن يقع داخل الكتلة السكنية ويضم مجموعات كبيرة من الخرده ويشكل خطورة بالغة على السكان .

وأخطرت النيابة فتولى رفعت فيصل وكيل أول النيابة بإشراف محمدحموده مدير النيابه التحقيق فأمر بالتحفظ على المكان وطلب تحريات الأمن الوطنى حول ظروف وملابسات الواقعة.