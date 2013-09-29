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الرئيس الموريتاني يستدعي البرلمان لعقد دورة استثنائية غدا

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الرئيس الموريتاني يستدعي البرلمان لعقد دورة استثنائية غدا الرئيس الموريتاني يستدعي البرلمان لعقد دورة استثنائية غدا

استدعى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الأحد البرلمان لعقد دورة استثنائية ابتداء من يوم غد،.

وذكر مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية ، أن جدول أعمال الدورة يتضمن دراسة أومتابعة دراسة جملة من المشاريع تتعلق أساسا بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ، إضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالتعاون الموريتاني التركي وآخر بخفر السواحل الموريتانية.

كما يتضمن برنامج الدورة مشروع قانون يتعلق بدعم البرنامج الوطني المندمج للامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب وآخر لتمويل المرحلة الثانية من مشروع برنامج البنى التحتية الإقليمية للاتصالات في غرب إفريقيا – موريتانيا، فضلا عن دراسة مشاريع قوانين أخرى تتعلق أساسا بتعزيز السياسات والبرامج التنموية في البلد .

وتعتبر هذه آخر دورة قبل الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل والتي ستمكن من انتخاب برلمان جديد بعد عامين من تاجيل الانتخابات .

ويتزامن استدعاء البرلمان مع بدء أول حوار بين الموالاة والمعارضة وسط آمال جديدة بطي صفحة الماضي الذي تسبب في الاحتقان وغياب التشاور طيلة الأعوام الخمسة الماضية.

ووفق القانون الموريتاني يعقد البرلمان دورتين عاديتين سنويا أحداهما شتوية والأخرى صيفية وتمتد كليهما شهرين متواصلين .

ا.ِش.ا

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