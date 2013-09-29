“ذوى الإعاقة” ببني سويف يطالبون لجنة الخمسين بإلزام الدولة بحمايتهم وتأهيلهم

طالب ذوى الإعاقة ببنى سويف لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور بأن تلتزم الدولة بحماية حقوقهم وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا واجتماعيا واقتصاديا وتوفر لهم فرص العمل وتهيىء لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .

كما طالبوا الدولة بأن تتبنى البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوي الإعاقة ، وتهيىء لهم المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم باعتبارهم مواطنين من الدرجة الأولى.

وأكدت نرمين محمود، أمينة المرآة ببنى سويف تبنيها مبدأ التزم الدولة بحماية حقوق وحريات المرأة ورعايتها والتوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتولي الدولة عناية خاصة للأمومة والطفولة وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة”.

جاء ذلك خلال سلسة اللقاءات التى عقدها مركز النيل للاعلام بمدينة بنى سويف برئاسة محمد سعد أمين مدير المركز، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في المحافظة برئاسة نرمين محمود، والهيئة القبطية الانجيلية بعنوان – نحو فهم أفضل للدستور ” أكتب دستورك ” بحضور نخبة من أساتذة القانون الدستورى والقانون العام ، وعمر أبو خضرة ، عضو اتحاد عمال مصر ورئيس اللجنة النقابية للعاملين بالأسمنت، وأعضاء النقابة المستقلة لذوي الإعاقة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية”.

وأوضح محمد سعد ، أن المؤتمر يهدف إلى طرح الرؤى، والتوجهات المختلفة بشأن الدستور والقضايا والإشكاليات المرتبطة به، وصولا إلى دستور جديد للبلاد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة، ويلبى آمال وطموحات القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ويطلق الحريات أمام الجميع ويعيد هيكلة السلطة على نحو يحقق التعادل بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية لتراقب أدائها وتحاسبها وبما يحقق فى نهاية المطاف تحولا ديمقراطيا للمجتمع المصري .

وعقدت اللقاءات بقرى الحكامنة – والكوم الاحمر – وبليفيا – وتزمنت الشرقية – وتزمنت الغربية وقاعة مركز النيل ببنى سويف.

ا.ش.ا