أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

المقر البابوي ينفي سفر البابا تواضروس لإيطاليا

Google+ Print
المقر البابوي ينفي سفر البابا تواضروس لإيطاليا المقر البابوي ينفي سفر البابا تواضروس لإيطاليا

كتب : مصطفى رحومة منذ 19 دقيقة

أكد القس أنجيلوس إسحق، سكرتير البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، عدم صحة ما تم تداوله عبر المواقع ، بشأن سفر البابا تواضروس، ظهر اليوم، إلى إيطاليا، لحضور فاعليات مؤتمر لمؤتمر "شجاعة أمل ـ الديانات والثقافات في إطار الحوار" الذي تنظمة منظمة "سانتو إيجيديو"، القريبة من الفاتيكان، والذي سيفتتحه رئيس الوزراء الإيطالي بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية في كافة أنحاء العالم.

وقال القس أنجيلوس في تصريحات لـ"الوطن"، إن البابا باقٍ في القاهرة، وما تردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

يذكر أن منظمة "سانتو ايجيديو" أرسلت دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لحضور المؤتمر، وأرسل شيخ الأزهر مندوبًا عنه هو الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وممثل الأزهر بلجنة الخمسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC