المقر البابوي ينفي سفر البابا تواضروس لإيطاليا

كتب : مصطفى رحومة منذ 19 دقيقة

أكد القس أنجيلوس إسحق، سكرتير البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، عدم صحة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، بشأن سفر البابا تواضروس، ظهر اليوم، إلى إيطاليا، لحضور فاعليات مؤتمر لمؤتمر "شجاعة أمل ـ الديانات والثقافات في إطار الحوار" الذي تنظمة منظمة "سانتو إيجيديو"، القريبة من الفاتيكان، والذي سيفتتحه رئيس الوزراء الإيطالي بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والفكرية في كافة أنحاء العالم.

وقال القس أنجيلوس في تصريحات لـ"الوطن"، إن البابا باقٍ في القاهرة، وما تردد في هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

يذكر أن منظمة "سانتو ايجيديو" أرسلت دعوة إلى شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، لحضور المؤتمر، وأرسل شيخ الأزهر مندوبًا عنه هو الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وممثل الأزهر بلجنة الخمسين.