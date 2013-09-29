الوضع السياسي في السودان محل نقاش "راديو مصر" مع "إذاعة مونت كارلو"

كتب : انتصار حسنى منذ 33 دقيقة

الأوضاع في السودان وما يشهده الشارع السوداني من اضطرابات واحتجاجات نتيجة رفع الحكومة لأسعار المحروقات إلى الضعف هو موضوع النقاش هذا الأسبوع في البث المباشر بين راديو مصر وراديو مونت كارلو يوم الأربعاء 2/10/2013 من الثانية إلى الثالثة عصرًا، ويتطرق النقاش كذلك إلى هل هذا هو السبب الوحيد لهذه الاضطرابات أم هل هي انتفاضة ضد حكم الإسلاميين.

وقال ماهر عبدالعزيز، مدير عام راديو مصر، إن ضيف الاستوديو في القاهرة مع المذيعة سهام نصار هو الدكتور هاني رسلان، رئيس تحرير ملف الأهرام الاستراتيجي ورئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.

أما في أستوديو مونت كارلو مع الزميل كمال طرابيه، رئيس تحرير موقع السودان تريبيون الإخباري.

والإعداد هذا الأسبوع في راديو مصر للزملاء شادي جمال وداليا مصباح.