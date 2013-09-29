ياسمين عبدالعزيز تعود للدراما التليفزيونية في رمضان المقبل بـ"أيام جليلة"

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

تعود الفنانة ياسمين عبدالعزيز إلى الدراما في شهر رمضان المقبل، بعد غياب استمر 12 عامًا، من خلال مسلسل "أيام جليلة" من إخراج هشام أنور عكاشة.

ويدور العمل في إطار اجتماعي كوميدي، ومرشح لبطولته بجانب ياسمين عبدالعزيز الفنان أحمد سعيد عبدالغني والفنان أحمد وفيق، وجاري ترشيح باقي أبطال المسلسل.

وكان آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التليفزيونية مسلسل "الرقص على سلالم متحركة" عام 2001 مع الفنانة الراحلة سناء جميل والمخرج مصطفى الشال.

ومن جهة أخرى، تمسكت ياسمين عبدالعزيز بأن يتولى وائل إحسان إخراج فيلمها الجديد الذي سينتجه أحمد السبكي، ويتوقع أن يشارك في الفيلم، الذي لم يتحدد اسمه بعد، مجموعة من الأطفال، كما اعتادت ياسمين في أفلامها الأخيرة.

يذكر أن آخر أفلام ياسمين عبدالعزيز كان "الآنسة مامي" الذي أخرجه وائل إحسان، وشارك فى بطولته الفنان حسن الرداد، ودارت أحداثه في إطار كوميدي حول "نبيلة" التي تحلم أنها في الطائرة وأنها متزوجة من "خالد" ولها أولاد "عمر" و"ملاك" فتتعرض للعديد من المفارقات والمقالب الكوميدية.