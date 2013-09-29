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مد إجازة المدارس بالخرطوم حتى 20 أكتوبر مع استمرار احتجاجات الوقود

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مد إجازة المدارس بالخرطوم حتى 20 أكتوبر مع استمرار احتجاجات الوقود مد إجازة المدارس بالخرطوم حتى 20 أكتوبر مع استمرار احتجاجات الوقود

قالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، الأحد، إن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قررت تمديد إجازة المدارس حتى 20 أكتوبر المقبل.

كانت السلطات السودانية أعلنت، الأربعاء الماضي، إغلاق المدارس في الخرطوم حتى 30 سبتمبر، وذلك بعد نحو 3 أشهر من بدء العام الدراسي.

ولم تعلن السلطات رسميا أسباب هذا الإغلاق، إلا أن هذا القرار جاء بالتزامن مع الاحتجاجات التي اندلعت، الإثنين الماضي، واستمرت نحو أسبوع، إثر رفع الدعم عن الوقود، في أسوأ اضطرابات يشهدها نظام الرئيس السوداني، عمر البشير، منذ سنوات.

وأعلنت الشرطة السودانية، السبت الماضي، وقوع 33 قتيلا من الشرطة والمواطنين خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى هدوء الأحوال الأمنية في البلاد، متهمة في الوقت نفسه المعارضة التي تقول إن عدد القتلى تجاوز المائة بـ«تضخيم» أعداد قتلى الاحتجاجات.

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