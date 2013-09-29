غداً .. حملة "كمل جميلك" تعقد مؤتمراً لإعلان المنضمين رسمياً لها

كتب / سمر العشرى

تعقد حملة "كمل جميلك" لترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة مصر , مؤتمراً إعلامياً عالمياً , لإعلان إنضمام جميع الحملات والحركات المؤيدة لأهداف الحملة "رسميا ً ", بحضور جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية , وذلك بفندق بيراميزا الدقى فى تمام الساعة 12 ظهرأ , غداً الإثنين .

يستقبل الحضور , المستشار رفاعى نصرالله , مؤسس الحملة وخالد العدوى المنسق العام , وعبدالنبى عبدالستار , المتحدث الرسمى ,ووائل أبوشعيشع عضو المكتب التنفيذى والمنسق الإعلامى للحملة , وأعضاء المكتب التنفيذى للحملة .

كما أكد وائل أبوشعيشع عضو المكتب التنفيذى والمنسق الإعلامى للحملة , على حضور أمناء المحافظات والمكاتب التنفيذية للحملة , وممثلي الحملات الأخرى والعديد من الشخصيات العامة والسياسية والفنانين , أبرزهم : الدكتور مصطفى هديب رئيس مجلس إدارة دار التحرير للنشر والطباعة (جريدة الجمهورية ) , و الكاتب الصحفى محمد على ابراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية "الأسبق" , والكاتبه الصحفية فريدة الشوباشى, و الإعلامية عبير الفخرانى, والموسيقار الكبير حلمى بكر والفنانين حسين مملوك وأشرف عبد الغفور ,تيسير فهمى وحمدى الوزير ,ومجدى فكرى , والمطربة سحر سالم , والنجم محمد رياض ونجم المصارعة وكابتن مصر ممدوح فرج , والبرلمانيان حمدى الفخرانى ومحمد أبوحامد .

مضيفا أنه سيتم طرح النموذج النهائى لإستمارات الحملة بعد إضافة تعديلات لها معبرة عن تضامن جميع فئات المجتمع المصرى للحملة وتأييدهم لأهداف الحملة .

شبكةعيونالإخبارية

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