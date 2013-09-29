حجز 2534 مركبة بأبوظبي للقيادة بسرعات خطرة

حجزت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي نحو 2534 مركبة للقيادة بسرعات خطرة فوق 200 كيلومتر في الساعة، على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس الماضي؛ بحسب العميد مهندس حسين أحمد الحارثي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي.

وشدد الحارثي على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق قانون السير والمرور للقيادة بسرعات خطرة أو المشاركة في سباقات، أو استعراضات خطرة بالمركبات أو الدراجات النارية و"تفحيط الويلات"، لافتاً الى أن الشوارع العامة ليست مضماراً لإقامة السباقات أو الاستعراضات الخطرة؛ بل هي طرق عامة يجب على جميع مستخدميها الالتزام بقانون السير والمرور.

وحذر قائدي المركبات، خصوصاً الشباب من القيام بأي تجاوزات لقانون السير والمرور والسرعات المقررة أو التسابق والاستعراضات ، لافتاً الى تكثيف الرقابة من خلال دوريات مباحث المرور المدنية على مختلف الطرق، إضافة إلى الرقابة من خلال الدوريات الجوية التي تم تشغيلها بالتعاون مع إدارة جناح الجو بشرطة أبوظبي لتصوير المخالفين، ومخالفتهم بما يمكّن من ضبطهم، وتطبيق القوانين واللوائح القانونية عليهم بتوقيفهم وحجز مركباتهم والدراجات النارية، وتحويلهم إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم بشأنهم.

وقال الحارثي إن تجاوز السرعة القانونية يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث نتيجة لضيق الوقت الكافي لاتخاذ قرار مناسب يجنب السائق مخاطر حوادث الاصطدام؛ بسبب عدم تركه مسافة كافية بين المركبات وزيادة احتمال وقوع الحوادث نتيجة لعدم السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة، مثل حالات انفجار الإطار وزيادة احتمال وقوع الحوادث أو تلافيها لعدم القدرة على تجنب أخطاء الآخرين، وزيادة شدة تأثير الاصطدام.

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