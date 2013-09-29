البيان تنشر قوائم إحلال وصيانة المساكن ضمن مبادرات رئيس الدولة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بسرعة انجاز المشاريع التنمويه بالدولة ومشاريع اسكان المواطنين بشكل خاص لما يمثله السكن من أهمية في تامين الإستقرار والطمانية للمواطن وبمتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقواتا لمسلحة اقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان أم القيوين والفجيرة.
منها 134 فيلا سكنية في إمارة رأس الخيمة موزعة 50 فيلا في منطقة الرافاق و60 فيلا في منطقة الغب و25 فيلا في منطقة الغمرة وإنشاء 32 فيلا سكنية في منطقة قطاه بإمارة الشارقة وإنشاء 40 فيلا سكنية في منطقة دبا بإمارة الفجيرة .
كما أقرت اللجنة بإجتماعها أمس برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة بناء على الدراسات الفنية المقدمة لها البدء الفوري بإحلال 53 مسكنا للمواطنين حيث بينت تلك الدراسات الحاجة الملحة لإحلال هذه المساكن بصورة عاجلة وتوزعت تلك المساكن ما بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.
وتضمنت قائمة المساكن التي سيتم إحلالها بصورة عاجلة ستة مساكن في إمارة الشارقة تقع في كل من منطقة اليرموك والخان وسور كلباء أما الفجيرة فسيتم إحلال أحد عشر مسكنا فيها تقع في منطقة المضب والغوب وفي رأس الخيمة فتقرر إحلال عاجل لعدد 36 مسكنا تقع في الجزيرة الحمراء والجولان والجير والحويلات والرفاعة والرمس والرميلة والزهراء والعريبي والفشغة والفلية وبني زيدي والخنازرة وشعم وشمل ووادي غليلة .
واقرت اللجنة البدء الفوري بأعمال صيانة عدد 694 مسكنا للمواطنين في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الصيانة الذي تنفذه اللجنة للمساكن التي شييدت في العام قبل 1990 والمتوقع ان يشمل حوالي 1000 مسكن للمواطنين أثبتت الدراسات الفنية الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة الشاملة لها حيث سيتم بموجب هذه الأعمال إجراء صيانة شاملة تتضمن تطوير المسكن وتجديده بشكل كامل وإنشاء ما يتطلب من إضافات ليلائم عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها وتبلغ الكلفة التقديرية الشاملة لأعمال الصيانة للمساكن الت اعتمدتها اللجنة لعدد 694 مسكنا حوالي 300 مليون درهم.
واقرت اللجنة في اجتماعها لذي عقد بمقر وزارة شؤون الرئاسة امس اعتماد أسماء قائمة المستفيدين من المساكن في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة لتسليم الفلل السكنية التي تم إنجازها وقد وجهت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة المستفيدين الواردة أسماؤهم ضرورة مراجعة وزارة الإشغال العامة لاستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة منهم تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية بشأن حصولهم على المسكن.
قائمة أسماء الإحلال والصيانة الفجيرة
>مسلسل الاسم المدينة المنطقة سنة الانشاء
> 1 ورثة سالم راشد محمد علي الزحمي الفجيرة المضب 1981
> 2 علي جمعة عبيد عثمان المسماري الفجيرة المضب 1981
> 3 غالب خميس بخيت المسماري الفجيرة المضب 1981
> 4 ورثة غريب عبيد صنقور المزروعي الفجيرة المضب 1981
> 5 بخيت سالمين فارس المسماري الفجيرة المضب 1981
> 6 عبيد راشد سيف مصبح الرميثي الفجيرة المضب 1981
> 7 راشد عبدالرحمن علي عبدالحمن الكندي الفجيرة المضب 1977
> 8 عبيد احمد هلال الشويهي الفجيرة المضب 1977
> 9 سعيد عبيد خلفان محرز يماحي غوب الغوب 1981
> 10 فاطمة احمد حافظ غوب الغوب 1981
> 11 راشد علي سليمان سعيد الحاسني الشحي غوب الغوب 1981
صيانة - الشارقة
>مسلسل الاسم المدينة المنطقة سنة الانشاء
> 1 أحمد ابراهيم قمبر كلباء خوير 5 1982
> 2 آمنة راشد سعيد السويدي الشارقة الخان 1980
> 3 أمين محمد علي عبدالله الخميري الشارقة الخان 1982
> 4 احمد عبدالله حسن الحوسني خورفكان اليرموك 1980
> 5 امجد علي محمد رفيع المنصوري كلباء سهيلة 1985
> 6 جمعة حسن عبيد تفاك المراشدة كلباء خوير 5 1982
> 7 جمعة خميس بلال عبدالله كلباء سهيلة 1985
> 8 حسن علي غلام محمد كلباء خوير 5 1982
> 9 حسن لشكر بلال (متوفى) كلباء حطين 1982
> 10 حسن محمد عبدالله بورحمه السويدي الشارقة الخان 1982
> 11 حسن يوسف حسن الزعابي كلباء خوير 5 1982
> 12 حسين محمد حسين صالح الشارقة الخان 1980
> 13 حليمة علي محمد الشارقة الخان 1982
> 14 حمود حمد سعيد العرج السويدي الشارقة الخان 1982
> 15 خالد صقر خلفان سعيد بو خماس المري الشارقة الخان 1994
> 16 خديجة جبار مرحوم كلباء سهيلة 1985
> 17 خديجة حميد محمد المراشدة كلباء خوير 5 1982
> 18 خلفان راشد عبيد عبدان السويدي الشارقة الخان 1982
> 19 خلود محمد ماجد الزعابي كلباء السدرة 1982
> 20 خليفة راشد عبيد المشوي السويدي الشارقة الخان 1980
> 21 خميس محمد خميس الدرمكي كلباء سهيلة 1982
> 22 خميس محمد خميس الدي الدرمكي كلباء حطين 1982
> 23 راشد حامد مسعود الغافري كلباء حطين 1982
> 24 راشد خميس راشد السويدي الشارقة الخان 1982
> 25 راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي كلباء سهيلة 1982
> 26 زينب يوسف محمد الدرمكي كلباء سهيلة 1982
> 27 سعيد عبيد سالم احمد النقبي كلباء سهيلة 1983
> 28 سلطان عبدالله ابراهيم الحمادي خورفكان اليرموك 1980
> 29 سيف سالم سعيد سالم السويدي الشارقة الخان 1994
> 30 صالح نصيب عبدالله البلوشي كلباء خوير 5 1982
> 31 عائشة ثاني خليفة السويدي الشارقة الخان 1994
> 32 عايشة محمد شمل كلباء سهيلة 1985
> 33 عبدالرحمن سيف عبيد السويدي الشارقة الخان 1994
> 34 عبدالرحمن عبدالله عبدالرحيم الملا الشارقة الخان 1982
> 35 عبدالرحمن عبيد يوسف العواسية كلباء حطين 1982
> 36 عبدالعزيز محسن حسن عبدالله الهاشمي الشارقة الخان 1982
> 37 عبدالله سعيد ساعد السويدي الشارقة الخان 1994
> 38 عبدالله صالح عبدالله الرئيسي كلباء خوير 5 1982
> 39 عبدالله عبدالرحيم عبدالله الملا الشارقة الخان 1982
> 40 عبدالله علي محمد ابراهيم كلباء خوير 5 1982
> 41 عبدالله محمد الخلاوي ( متوفي) كلباء حطين 1982
> 42 عبدالواحد أحمد محسن الهاشمي الشارقة الخان 1982
> 43 عبيد خليفة سلطان نجمة السويدي الشارقة الخان 1994
> 44 عبيد خميس بالحاج عبيد المراشده كلباء القادسية 1982
> 45 عبيد سالم أحمد النقبي (متوفى) كلباء خوير 2 1982
> 46 عبيد سلطان راشد السويدي الشارقة الخان 1982
> 47 عبيد سيف خليفة السويدي الشارقة الخان 1994
> 48 علي خلفان عبيد المغني خورفكان اليرموك 1980
> 49 علي سرور جمعة النعيمي كلباء خوير 5 1982
> 50 علي صالح علي المراشده كلباء القادسية 1982
> 51 علي صقر جمعة المراشده كلباء القادسية 1980
> 52 علي عبدالله مراد عيسى البلوشي كلباء القادسية 1982
> 53 علي يوسف عبدالله الحمادي / قطعة أرض - 288 كلباء السدرة 1980
> 54 عيسى عبدالرحمن ابراهيم الهياس كلباء حطين 1982
> 55 فاطمة علي عبدالله كلباء خوير 5 1982
> 56 فاطمة محمد شمل كلباء سهيلة 1985
> 57 فضل محمد فضل علي بن هده السويدي الشارقة الخان 1982
> 58 محمد أحمد محمد عيون الشارقة الخان 1980
> 59 محمد احمد محمد الكعبي كلباء السدرة 1986
> 60 محمد حسن عبدالله بن كلو الشارقة الخان 1983
> 61 محمد حمود علي اليماحي كلباء سهيلة 1982
> 62 محمد عبدالله محمد شهدال البلوشي كلباء خوير 5 1982
> 63 مريم عبدالرحمن قمبر كلباء سهيلة 1982
> 64 مريم عبدالكريم هاشم كلباء خوير 5 1982
> 65 مريم مراد شمل زوجة حسن شمل عبدالله كلباء سهيلة 1985
> 66 مطر صقر خلفان بو خماس مري الشارقة الخان 1983
> 67 ميثا سيف سعيد السويدي الشارقة الخان 1974
> 68 ورثة أحمد محمد سيف السويدي الشارقة الخان 1982
> 69 ورثة أحمد محمد علي الشارقة الخان 1982
> 70 ورثة آمنة هزيم خلفان هزيم الشارقة الخان 1983
> 71 ورثة بجار محمد غريب كلباء حطين 1982
> 72 ورثة بطي علي خلفان غانم الحميري الشارقة الخان 1982
> 73 ورثة حامد مسعود عبيد الغافري كلباء حطين 1982
> 74 ورثة خليفة سعيد عبدالله البلوشي الشارقة الخان 1980
> 75 ورثة خميس علي خميس الشارقة الخان 1980
> 76 ورثة راشد محمد منصوري السويدي الشارقة الخان 1982
> 77 ورثة سعيد فريح سعيد السويدي الشارقة الخان 1982
> 78 ورثة سمية سيد خواجة كلباء القادسية 1982
> 79 ورثة عبيد محمد جعفر الكرمستجي الشارقة الخان 1980
> 80 ورثة علي عباس علي الشارقة الخان 1982
> 81 ورثة علي يوسف موسى الشارقة الخان 1982
> 82 ورثة فلاح محمد علي آل خمير الشارقة الخان 1980
> 83 ورثة محمد جابر عبيد المزروعي الشارقة الخان 1994
> 84 ورثة محمد حسن إبراهيم الملا الشارقة الخان 1982
> 85 ورثة محمد عبدالله بورحمة السويدي الشارقة الخان 1982
> 86 ورثة محمد عبدالله علي بو رحمة السويدي الشارقة الخان 1983
> 87 يوسف يوسف زايد المغني النقبي كلباء القادسية 1980
> 88 سعيد محمد عبد الله كلباء خوير 5 1982
> 89 المرحوم ناصر أحمد البصري كلباء خوير 5 1982
> 90 أحمد حسن غلوم الشارقة الخزامية 1982
> 91 أحمد عماد محمد آل كمالي الشارقة الرفاع 1982
> 92 إسماعيل عبدالله عبدي الشارقة الخزامية 1981
> 93 ابراهيم حسن جمعة الشارقة الرفاع 1982
> 94 ابراهيم حسن عبدالله المازمي الشارقة الرفاع 1982
> 95 ابراهيم عباس علي الشارقة الرفاع 1982
> 96 ابراهيم محمد احمد الانصاري الشارقة الخزامية 1981
> 97 احمد جمعة حسن المازمي الشارقة الرفاع
> 98 احمد محمد عبدالله علي المرزوقي الشارقة الرفاع 1982
> 99 المرحوم ابراهيم خميس علي المازمي الشارقة الرفاع 1982
> 100 المرحوم جمعة احمد عبدالله الشارقة الرفاع 1982
> 101 المرحوم سالم راشد سالم الشارقة الرفاع 1982
> 102 المرحوم عبد الحميد عبدالغفور الشارقة الرفاع 1982
> 103 المرحوم عبيد عبدالله عبيد الشارقة الرفاع 1982
> 104 المرحوم عيسى ماجد سيف ال علي الشارقة الرفاع 1982
> 105 المرحوم غريب سالم جمعة الشارقة الرفاع 1982
> 106 المرحومة فاطمة خميس محمد عبدالله الشارقة الرفاع
> 107 بدرية احمد محمد حسن الجسمي الشارقة الرفاع 1982
> 108 بدرية كاسر الشارقة الخزامية
> 109 جعفر يوسف محمد ع