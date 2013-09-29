البيان تنشر قوائم إحلال وصيانة المساكن ضمن مبادرات رئيس الدولة

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بسرعة انجاز المشاريع التنمويه بالدولة ومشاريع اسكان المواطنين بشكل خاص لما يمثله السكن من أهمية في تامين الإستقرار والطمانية للمواطن وبمتابعة الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقواتا لمسلحة اقرت لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة اعتماد تشييد 216 فيلا سكنية للمواطنين في إمارات رأس الخيمة والشارقة وعجمان أم القيوين والفجيرة.

منها 134 فيلا سكنية في إمارة رأس الخيمة موزعة 50 فيلا في منطقة الرافاق و60 فيلا في منطقة الغب و25 فيلا في منطقة الغمرة وإنشاء 32 فيلا سكنية في منطقة قطاه بإمارة الشارقة وإنشاء 40 فيلا سكنية في منطقة دبا بإمارة الفجيرة .

كما أقرت اللجنة بإجتماعها أمس برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة بناء على الدراسات الفنية المقدمة لها البدء الفوري بإحلال 53 مسكنا للمواطنين حيث بينت تلك الدراسات الحاجة الملحة لإحلال هذه المساكن بصورة عاجلة وتوزعت تلك المساكن ما بين إمارة الشارقة والفجيرة ورأس الخيمة.

وتضمنت قائمة المساكن التي سيتم إحلالها بصورة عاجلة ستة مساكن في إمارة الشارقة تقع في كل من منطقة اليرموك والخان وسور كلباء أما الفجيرة فسيتم إحلال أحد عشر مسكنا فيها تقع في منطقة المضب والغوب وفي رأس الخيمة فتقرر إحلال عاجل لعدد 36 مسكنا تقع في الجزيرة الحمراء والجولان والجير والحويلات والرفاعة والرمس والرميلة والزهراء والعريبي والفشغة والفلية وبني زيدي والخنازرة وشعم وشمل ووادي غليلة .

واقرت اللجنة البدء الفوري بأعمال صيانة عدد 694 مسكنا للمواطنين في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الصيانة الذي تنفذه اللجنة للمساكن التي شييدت في العام قبل 1990 والمتوقع ان يشمل حوالي 1000 مسكن للمواطنين أثبتت الدراسات الفنية الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة الشاملة لها حيث سيتم بموجب هذه الأعمال إجراء صيانة شاملة تتضمن تطوير المسكن وتجديده بشكل كامل وإنشاء ما يتطلب من إضافات ليلائم عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها وتبلغ الكلفة التقديرية الشاملة لأعمال الصيانة للمساكن الت اعتمدتها اللجنة لعدد 694 مسكنا حوالي 300 مليون درهم.

واقرت اللجنة في اجتماعها لذي عقد بمقر وزارة شؤون الرئاسة امس اعتماد أسماء قائمة المستفيدين من المساكن في رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة لتسليم الفلل السكنية التي تم إنجازها وقد وجهت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة المستفيدين الواردة أسماؤهم ضرورة مراجعة وزارة الإشغال العامة لاستكمال الوثائق والبيانات المطلوبة منهم تمهيدا لإصدار الموافقة النهائية بشأن حصولهم على المسكن.

قائمة أسماء الإحلال والصيانة الفجيرة