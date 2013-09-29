الثلاثاء 15 أكتوبر أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول فلكياً

ذكر المشروع الإسلامي لرصد الاهلة أن يكون الأحد الموافق 6 أكتوبر 2013 ستكون رؤية الهلال ممكنة في معظم مناطق العالم بالعين المجرّدة ليكون يوم الأحد غرّة ذي الحجة 1434 هجرية، وبالتالي يكون اليوم العاشر لذي الحجة هو يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2013م أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم الدول العربية والاسلامية، أما في البلدان التي تشترط الرؤية محلياً مثل باكستان والمملكة المغربية فستكون غرة ذي الحجة يوم الاثنين 7 أكتوبر 2013م وبالتالي سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول هو الأربعاء 16 أكتوبر 2013.

واشار المشروع الاسلامي لرصد الأهلة إلى أنّ الاقتران المركزيّ (المحاق المركزيّ) لهلال ذي الحجّة سيحدث يوم السبت 05 أكتوبر 2013م في الساعة 00:35 بالتوقيت العالمي بمشيئة الله. وفي هذا اليوم تكون رؤية الهلال مستحيلة أو غير ممكنة من معظم مناطق العالم بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو لعدم استيفاء الهلال شروط الرؤية حتى بالتلسكوب وذلك في أستراليا وآسيا وأوروبا والنصف الشمالي من إفريقيا وشمال أمريكا الشمالية، فيما تتوفّر إمكانية الرؤية فقط بالتلسكوب من النصف الجنوبيّ لكل من إفريقيا وأمريكا الشمالية، وقد تمكن رؤية الهلال بالعين المجرّدة في حالة صفاء السماء ووجود راصدين محترفين في قارة أمريكا الجنوبية.