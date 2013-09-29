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جامعة عين شمس: أمن الجامعة اضطر لإغلاق الأبواب للسيطرة على اشتباكات الطلاب

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جامعة عين شمس: أمن الجامعة اضطر لإغلاق الأبواب للسيطرة على اشتباكات الطلاب جامعة عين شمس: أمن الجامعة اضطر لإغلاق الأبواب للسيطرة على اشتباكات الطلاب

قالت جامعة عين شمس  إن  طلاب جماعة الإخوان المسلمين قاموا صباح اليوم بتنظيم مسيرات داخل حرم جامعة عين شمسأطلقوا خلالها هتافات معادية للجيش والشرطة، مما استفز مجموعة أخرى من الطلاب المؤيدين، الذين قاموا بالرد عليهم بالهتاف بتحية الجيش والشرطة، وتطور الأمر إلى تراشق لفظي وتراشق بالحجارة من الطرفين.

وأضافت الجامعة في بيان لها أن أمن الجامعة اضطر إلى إغلاق جميع البوابات لعدم دخول أى أشخاص مندسين للجامعة ولتهدئة تلك الاشتباكات، وعدم حدوث أي إصابات أو إتلافات للمنشآت، وقاموا بالتفريق بين المجموعتين والسيطرة على الموقف، وانتهت المظاهرة تماما.

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