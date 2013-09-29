نائب لبنانى يطالب بلجنة تحقيق دولية لضبط عمليات التهريب غير المشروع للبشر

طالب النائب اللبناني ميشال موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان بإنشاء لجنة تحقيق دولية لضبط عمليات التهريب غير المشروع للبشر بعد مأساة غرق العبارة الإندونيسية التي راح ضحيتها نحو 21 لبنانيا وفقدان عدد آخر.

وقال موسى عضو كتلة التنمية والتحرير التابعة لحركة أمل – في تصريح صحفي اليوم – “يجب أن تتولى هذه اللجنة مع الدول المعنية ضبط مثل هذه العمليات غير المشروعة التي يذهب ضحيتها سنويا مئات الأشخاص”.

ورأى أن “هذه الكارثة ينبغي أن تكون عبرة للبنانيين من أجل تنظيم أوضاعهم ورفع الحرمان والفاقة عن المواطنين، بما يسقط اليأس الذي يصيبهم بالإحباط وتاليا يحد من نزف الهجرة الباهظ الثمن”.

ومن جهته ، قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل إن “القضاء أوقف شخصا من شمال لبنان للتحقيق معه بقضية غرق العبارة الأندونيسية التي كانت تنقل على متنها لبنانيين”، كاشفا أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن هناك شبكات من اللبنانيين والأجانب متورطة بقضية العبارة”.

وأضاف أن “هناك في أندونيسيا شبكة فيها لبنانيين وفي استراليا شبكة أخرى فيها لبنانيين”، مشيرا إلى أن “اللبنانيين الثلاثة في اندونيسيا واستراليا ولبنان تربطهم روابط عائلية وليست المرة الأولى التي ينقلون فيها لبنانيين بهجرة غير شرعية”، وأوضح أن “القضاء بات يعرف أسماءهم وهناك أشخاص منهم موجودون خارج لبنان”.

ا.ش.ا