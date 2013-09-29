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دورة تدريبية على القرائية للمعلمين بالوادي الجديد

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دورة تدريبية على القرائية للمعلمين بالوادي الجديد دورة تدريبية على القرائية للمعلمين بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

يقوم توجيه اللغة العربية بالتربية والتعليم بالوادى الجديد بتنفيذ دورة تدريبية على القرائية  للمتخلفين من المعلمين بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي على مستوي الإدارات  التعليمية المختلفة .

وقال حسن محمد إبراهيم موجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم إن الدورة ستبدأ غدا الاثنين ولمدة ثلاثة ايام يتم خلالها تدريب المعلمين الذين لم يشاركوا في  دورات تدريبية سابقة تخص الصفوف الثلاثة الأولى بالمرحلة الإبتدائية ، هذا وسوف يمنح  المتدربون شهادات تقدير من الأكاديمية المهنية للمعلمين تساعد في ترقيتهم في الدرجات الوظيفية المختلفة .

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