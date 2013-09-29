“السعودية” تمنع الداعية “طارق السويدان” من دخول أراضيها

منعت المملكة العربية السعودية الداعية الإسلامي طارق السويدان من دخول أراضيها بسبب موقفه المعادي لثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الإخوان.

وقال السويدان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: “قطعا للإشاعات فقد تم منعي من دخول السعودية فقط لأفكاري وموقفي ضد انقلاب مصر وأقول أن حبي للسعودية وأهلها لا يهتز وأنه لا يمكن منع الأفكار.

كما كتب تغريدة أخرى : قائلا: “اللهم إني كنت قد نويت العمرة هذا الأسبوع ونويت الحج هذا العام فتقبلها مني يارب العالمين فقد منعوني منها”.

يذكر أن السويدان كويتي الجنسية، وكان يرأس مجلس إدارة قناة الرسالة المملوكة لرجل الأعمال الوليد بن طلال الذي تم إقالته من رئاستها مؤخرًا