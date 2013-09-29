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تكليف العقيد ونيس المبروك بوخماده آمرا للقوات الخاصة الليبية

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تكليف العقيد ونيس المبروك بوخماده آمرا للقوات الخاصة الليبية تكليف العقيد ونيس المبروك بوخماده آمرا للقوات الخاصة الليبية

ذكر مصدر موثوق بالقوات الخاصة الليبية، أنه تم تكليف العقيد "ونيس المبروك بوخماده"، آمرا للقوات الخاصة الليبية خلفا للعميد الركن "محمد الشريف" الذى اعتذر عن مواصلة المهمة.

وأكد المصدر فى تصريح له اليوم الأحد، أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبى أصدرت القرار رقم 522، والخاص بتكليف العقيد ونيس بوخماده آمرا للقوات الخاصة الليبية.

يذكر أن العقيد " ونيس "، أحد رجال الصاعقة الذين انضموا لثورة السابع عشر من فبراير منذ بدايتها أثناء ارتكاب كتائب القذافى جرائم بحق مدينة بنغازى، وقاد عدة محاور فى الجبهة الشرقية لمنطقة البريقة، وقد تم تكليفه بإمرة المنطقة الجنوبية.

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