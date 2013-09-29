سفيرة مصر ببلغاريا تبحث مع نائب عمدة صوفيا دعم العلاقات بين البلدين

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فى إطار جهود السفارات، والبعثات الدبلوماسية للتواصل مع المسئولين فى الخارج فى مختلف المجالات للعمل على دعم السياحة والاقتصاد والاستثمار، ودفع العلاقات الثنائية خاصة الثقافية، بما يحقق لمصر تواجداً مستمراً فى المجتمعات الخارجية، التقت منال الشناوى سفير مصر فى بلغاريا بنائب عمدة العاصمة صوفيا، والمسئول عن النشاط الثقافى "تيودور شوبا نوف" حيث تناولت معه العلاقات الثقافية بين البلدين، وسبل دفعها للأمام وإمكانية دعم التبادل الثقافى بين مصر وبلغاريا، من خلال معارض الصور والرسوم ومهرجانات الفلكلور والموسيقى كذلك مسابقات رسوم الأطفال.

أضاف المتحدث أن المسئول البلغارى أبدى ترحيباً شديداً بالتبادل الثقافى مع مصر، مشيراً لعراقة الحضارة المصرية، والعربية والإسلامية.

وصرح بوجود مقترح باستضافة صوفيا معرضاً للمستنسخات المصرية مما سيكون له أبلغ الأثر فى لفت أنظار المواطنين البلغاريين وزيادة الاهتمام بحضارة مصر وثقافتها المعروفة بالفعل فى مختلف أوساط المجتمع البلغارى.