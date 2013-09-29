القوات المسلحة توزع حصصًا غذائية بالمناطق الأكثر فقرًا بالمحافظات

فى إطار التلاحم بين القوات المسلحة والمواطنين، أعطى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تكليفات بإعداد وتوزيع حصص تموينية مجانية مقدمة من القوات المسلحة للمواطنين بالقرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر احتياجًا بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

ففى نطاق المنطقة المركزية العسكرية، تقوم عناصر المنطقة المركزية العسكرية بتوزيع 168 ألف حصة غذائية منهم 43.800 ألف حصة بمحافظة القاهرة، و54.200 ألف حصة لمحافظة الجيزة منهم 17 ألف لكرداسة، و10 آلاف لناهيا، وتوزيع 22 ألف حصة بمحافظة المنيا، منهم 5.800 آلاف لقرية دلجا كأسبقية أولى، و15 ألف بمحافظة القليوبية، و18 ألف ببنى سويف و15 ألف بالفيوم، وذلك بالتنسيق مع المستشارين العسكريين ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، لإعداد كشوف المستحقين من محدودى الدخل وممن لا يشغلون وظائف، وتحديد نقاط للصرف تشرف عليها القوات المسلحة.