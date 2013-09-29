وزير الدولة للشباب: المواطن المصرى سيشعر بالفارق والتغيير قريبًا

أكد خالد عبد العزيز، وزير الشباب، فى تصريحات للتلفزيون المصرى، "إننا نسعى بكل قوتنا لنلبى احتياجات الشباب بعد الحالة الثورية والمتفائلة للمستقبل، وأن نضع خارطة طريق لمن يأتى بعدنا، وسوف يشعر المواطن المصرى بالتغيير قريبا جدا، بالفارق، ولدينا دفعة كبيرة لتحقيق أمال الشعب المصرى.

أضاف عبد العزيز أن 30 يونيه ثورة بكل المقاييس، وجاءت استكمالاً وتصحيحاً لمسار ثورة 25 يناير، وأن وزارة الشباب بدأت بالفعل فى تنفيذ خطة عمل لتلبية مطالب شباب الثورة.

وتحدث وزير الشباب عن مشكلة البطالة قائلًا إن قوة العمل فى مصر 27 مليونا، منهم 3.5 مليون يعانون البطالة، ونحتاج إلى تغيير ثقافة العمل فى مصر والعمل فى وظائف وأعمال مختلفة، ولابد من التفكير فى فرص العمل المتاحة، كما نحتاج إلى كثير من الاستثمارات والشركات الخاصة، ولابد من تحقيق الأمن أولا قبل التنمية، وأقول للشباب إننا فى ظروف مختلفة استثنائية، ونعمل على حل مشاكلهم، حيث يتم الآن تثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة الذين يعملون فى مراكز الشباب، والذى عطل الأمر هو حرق مبنى وزارة المالية، ونحن فى المرحلة الأخيرة لتثبيت هذه العمالة فى 21 محافظة.

كما أكد وزير الشباب أن شباب مصر على درجة عالية جدًا من الوعى السياسى، ومثقف أكثر من بلدان أخرى كثيرة، ولكن مازال الشباب بعيدًا عن العمل التنفيذى، مؤكدا أنه ممثل فى لجنة الخمسين تمثيلا مشرفا.

وبالنسبة للمشروعات الجديدة، أعلن الوزير أنه تم تخصيص مساحة 1500 متر لإنشاء مركز شباب منطقة إمبابة.

وعن مشكلة التعليم قال وزير الشاب إن التعليم يجب أن يكون مختلفا لمحاربة الفكر المتطرف، وبيوت الشباب سوف تجذب شباب مصر من جديد، لما سيتم فيها من تغيير يواكب روح وفكر الشباب.

وفى ختام حديثه أكد وزير الشباب على الدور المهم للإعلام المصرى فى هذه المرحلة.