إحالة 13 مفتشًا للتحقيق بمنطقة القاهرة بسبب الغياب

قام وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، بجولة مفاجئة على منطقة القاهرة الأزهرية، لتفقد سير العمل بها، والوقوف على مدى انضباط العاملين، وقد أحال شومان 13 مفتشًا من تفتيش القطامية إلى التحقيق الفورى، لتغيبهم عن مقر عملهم، وفى المقابل فقد كافأ العاملين بمعهدى "الكويتى الابتدائى الإعدادى بنات" بالقطامية، و"فتيات المنطقة السادسة" لأدائهم أعمالهم بشكل متميز.

كما تم نقل ثلاثة مدرسين، من معهد كليلة إلى المعهد الكويتى، ونقل 7 مدرسين من الكويتى إلى كليلة لسد العجز، فى بعض التخصصات فورا.

ورافق وكيل الأزهر فى الجولة التفقدية كل من مؤمن متولى، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعبد الكريم محمد محمود، مدير عام التفتيش المالى، وإبراهيم واقد، مدير عام التفتيش الإدارى بالمشيخة.

وأكد وكيل الأزهر خلال زيارته لمعهد الكويتى الإعدادى الثانوى النموذجى فتيات على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية للمدرسين، وتكاتفهم مع إدارة المعهد من أجل النهوض بالعملية التعليمية بالأزهر، مشددًا على أنها أمانة، قائلا: إنّ الله سيحاسب كل مقصر فى أداء عمله، وخاطب الجميع بأن يكون الرقيب على المعلمين فى أداء رسالتهم الضمير قبل القانون، وأن قيمة المعلم أن يقف بين طلابه ناصحا وموجها وحريصا على تنشئتهم التنشئة السليمة بعيدا عن أى أفكار منحرفة.

ومن ناحية أخرى، وخلال تفقده لمعهد كليلة الابتدائى الإعدادى الثانوى النموذجى بالقطامية، لاحظ الوكيل سلبيات عديدة، ووجه عميدا لتداركها، كما قام بتكليف الإدارة الهندسية بالأزهر بالانتقال إلى مقر المعهد لعلاج القصور، وإنشاء جناح ملحق للمعهد لعلاج تكدس الطلاب.