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"المستشفيات الجامعية": نعالج 16 مليون مريض مجانا سنويا ونجري 60 ألف جراحة

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"المستشفيات الجامعية": نعالج 16 مليون مريض مجانا سنويا ونجري 60 ألف جراحة "المستشفيات الجامعية": نعالج 16 مليون مريض مجانا سنويا ونجري 60 ألف جراحة

كتب : طارق عبد العزيز منذ 9 دقائق

قال الدكتور عادل عدوي، مقرر اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية التي يبلغ عددها 81 مسستشفى، تقدم 40% من الخدمات العلاجية للمرضى على مستوى الجمهورية، بطاقة 28 ألف سرير، وتعالج 16 مليون مريض بالمجان، وحوالي 2 مليون مريض طوارئ سنويا، إضافة إلى إجراء 60 ألف جراحة.

وأضاف أن وزارة الصحة، نسقت مع وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات لعمل موحدة لملفات المرضى، وربط هذه الشبكة بالمستشفيات الجامعية، وذلك لتحسين مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى والاستفادة من ذلك لعمل إحصائيات دقيقة للمشاكل الصحية على مستوى الجمهورية.

وأكد عدوي، خلال مؤتمر إنقاذ المستشفيات الجامعية، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الموازنة العامة للدولة تمثل ما لا يزيد عن 40% من إجمالي نفقات تشغيل المستشفيات الجامعية، ويتم تعويض الباقي من التبرعات والمجتمع المدني، داعيا رجال الأعمال والمجتمع المدني للمساهمة في تحقيق منظومة التطوير للمستشفيات.

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