بيل: الهزيمة ليست أفضل مصير لمباراتي الأولى في البرنابيو

(إفي) - قال الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد أن الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة بالجولة السابعة من الليجا ليس "أفضل طريقة" لخوض مباراته الأولى في معقل النادي الملكي.

وقال بيل في تصريحات لموقع ريال مدريد الإلكتروني "اللعب في البرنابيو كان تجربة رائعة، ولكن الأهم من هذا كان تحقيق الفوز وهو ما لم يحدث".

وأضاف اللاعب الويلزي "علينا التفكير في المباراة المقبلة يوم الأربعاء، وسأستعد لمساعدة الفريق لحصد النقاط الثلاث".

وأكمل بيل "لقد كانت مباراة صعبة لأن الخصم كان منظما دفاعيا بصورة جيدة بجانب طريقة لعبه الصلبة، في الشوط الثاني حاولنا التعويض دون توفيق، لقد دخلت حينها وأشعر أنني قدمت أداء جيدا وإن كنت أحتاج لتحسين بعض النقاط".