برومو جديد لـ"قلب الأسد"

كتب : نورهان طلعت الأحد 29-09-2013 15:32

تستعد حاليًا الشركة المنتجة لفيلم "قلب الأسد" لطرح برومو جديد للفيلم حتى يعطي نوعًا من التجديد والحماس ليذهب الجمهور الذي لم يشاهد العمل بعد طرحه في دور العرض خلال عيد الفطر الماضي؛ بسبب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وإعلان حظر التجوال في القاهرة وعدد من المحافظات.

وعلى الرغم من سوء الحظ الذي حالف أفلام العيد، إلا أن "قلب الأسد" استطاع تحقيق إيرادات مرتفعة وصلت إلى 14 مليون جنيه.

"قلب الأسد" من بطولة محمد رمضان وحورية فرغلي وريهام أيمن وحسن حسني، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج كريم السبكي، وإنتاج أحمد السبكي.