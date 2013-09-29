أسرة "عش البلبل" تحتفل بآخر يوم تصوير.. وتنتظر عرضه بموسم الأضحى

كتب : أ ش أ الأحد 29-09-2013 15:37

احتفلت أسرة فيلم "عش البلبل" بآخر يوم تصوير لأحداث الفيلم، يوم الخميس الماضي بأستوديو مصر.

وشارك في الاحتفالية أبطال الفيلم سعد الصغير وكريم محمود عبدالعزيز ودينا ومي سليم وعمرو عبد العزيز، كما حضر أيضًا مؤلف الفيلم سيد السبكي، ومخرجه حسام الجوهري.

ويترقب فريق العمل رد فعل الجمهور على الفيلم المتوقع عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

والفيلم يدور في إطار كوميدي اجتماعي من خلال الأوضاع الاجتماعية التي تنشأ فيها الراقصات والمغنيين الشعبيين، ويتحدث عن سائق تاكسي يحلم بالشهرة، ويتحول إلى أشهر مغن شعبي في مصر، لكنه يتعرض لحرب شرسة من جانب مطربين منافسين.