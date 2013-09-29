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بالصور| ديانا حداد تطرح كليب "ثالث الأعياد"

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بالصور| ديانا حداد تطرح كليب "ثالث الأعياد" بالصور| ديانا حداد تطرح كليب "ثالث الأعياد"

كتب : محمد عبد الجليل منذ 33 دقيقة

طرحت المطربة اللبنانية ديانا حداد أحدث أغنيتها المصورة بطريقة الفيديو كليب "ثالث الأعياد"، والتي جددت من خلالها تعاونها مع المخرج اللبناني فادي حداد، وظهرت بمجموعة إطلالات متعددة اختارتها خصيصًا للكليب الذي تم تصويره بمدينة "بودروم" التركية، تنقل على مدار يومين عبر خمسة مواقع تصوير مختلفة اختارها فادي حداد لتنفيذ السيناريو الذي رسمه للأغنية.

وأكدت ديانا حداد أنها سعيدة بتعاونها الجديد مع المخرج المبدع فادي حداد، وقالت: "أنا من هواة التغيير وأرفض الملل والتكرار، وقد فكرنا عندما بدأت ورشة العمل للكليب في مجموعة إطلالات، واستغرق الأمر بعض الجلسات مع المخرج فادي حداد الذي كان في قمة تألقه إبداعًا وابتكارًا، كما كان في تعاوني الأول معه قبل سنتين تقريبًا، وأتوقع أن يلاقي نجاحًا كما في الأعمال السابقة".

كانت ديانا حداد طرحت أغنية "ثالث الأعياد" صوتيًا بشكل منفرد خلال الفترة السابقة، في تعاونها الثاني مع الملحن السعودي طلال بعد أغنية "نعم سيدي"، حيث كتب كلماتها الشاعر "المهتني" وقام بتوزيع موسيقاها المايسترو طارق عاكف، والتي تعتبره ديانا نجاحًا جديدًا تضيفه إلى مسيرتها الغنائية مع الملحن طلال، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي حققته الأغنية بشكل قياسي بعد طرحها منفردة وحاليًا مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر قناة "وناسة" ومواقع التواصل الاجتماعي.

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