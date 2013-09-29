Selena Gomez لـ "سيدتي نت": دبي واجهة راقية للفن.. ولن أنساها

أحيت المطربة العالمية الشابة Selena Gomez مؤخراً حفلها الغنائي الأول في الإمارات وتحديداً في دبي بمركز التجارة العالمي، وذلك ضمن حفلات أسبوع دبي للموسيقى، المشروع المشترك بين "مجموعة جامبو العالمية – جي ثري" و"دي إكس بي لايف" وبالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، وحول الحفل أوضحت Gomez في حوارها السريع مع "سيدتي نت" أنها سعدت كثيراً لتقديم حفلها الغنائي الأول في منطقة الخليج ودولة الإمارات بالأخص، معتبرة أن دبي أصبحت واجهة راقية للفن بكل أنواعة وقالت: "كانت دبي واحدة من ضمن البلاد التي من المقرر أن أزورها قريباً خلال جولتي الفنية التي تحمل عنوان "ستارز دانس"، وكان شرفاً كبيراً لي أن أغني أمام جماهير دولة الإمارات التي أعطتني الفرصة لاكتساب خبرة جديدة وتكوين قاعدة جماهيرية أكبر في الدول العربية والخليجية معاً".

في غاية السعادة

وتابعت بقولها: "تفاجأت كثيراً بعدد ضيوف الحفل الذي حضر ليستمع إلى أغنياتي واستعراضاتي التي حضرتها خصيصاً لدبي وأهلها ومن يعيش على هذا البلد الرائع"، مشيرة إلى أنها كانت في غاية سعادتها عندما شاهدت الجماهير تتراقص على أنغام موسيقاها وتردد كلمات أغنياتها الشهيرة مثل أغنية "هو سايز".

وأوضحت نجمة موسيقى البوب أن حفلها في دبي لن تنساه أبداً، وسيظل ذاكرة جميلة لها إلى الأبد، لاسيما وأنها احتفلت بعيد ميلادها الحادي والعشرين مع معجبيها، إذ صادف يوم حفلها بيوم عيد ميلادها وكانت صدفة جميلة على حد قولها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها سعدت كثيراً بلقاء المغني والمؤلف كارل وولف الذي شاركها إحياء الحفل وقدم الفقرة الغنائية الأولى منه.

عشقت دبي

وفي الجانب المتعلق بزيارتها إلى دبي أكدت Gomez أنها استمتعت كثيراً بهذا البلد وتمتعت بالتسوق والسير على الشواطئ الجميلة ذات المناظر الخلابة، لدرجة أنها كانت تفكر بجدية بعدم العودة إلى ديارها مجدداً وتستقر في دبي، متمنية أن تعود مرة أخرى وتشارك في أسبوع دبي للموسيقى في العام المقبل.

وأكدت غوميز التي تميزت في الغناء وأظهرت براعتها في التمثيل من خلال اشتراكها في عدة أعمال درامية وسينمائية أنها تحب المجالين ولا تستطيع الابتعاد عن أحدهما وقالت: "الغناء والتمثيل بالنسبة لي أهم شيء في حياتي، ولا أستطيع أن أفضل مجال على الآخر، لاسيما أنني أحوال قدر المستطاع أن أوفق بينهما، وأعط لكل مجال حقه حتى لا يؤثر أحدهما على الآخر بالسلب".

أحسن مطربة

يذكر أن زيارة Gomez إلى دبي تأتي بعد قيامها بجولة ناجحة في عدد من المدن الأوروبية، رشحت خلالها لنيل جائزة أحسن مطربة في حفل "جوائز أم تي في الأوروبية" الذي سيقام في شهر نوفمبر المقبل، وتنطلقSelena بعد دبي إلى الولايات المتحدة لاستكمال جولة "ستارز دانس" العالمية.