الإسماعيلي يقترب من حسم صفقة زيكا

قال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أن المقاولون العرب طلب عقد الانتقال الثلاثي لنجمه محمد زيكا تمهيدا لإتمام الانتقال.

وكان الزمالك قد أعلن انسحابه من سباق ضم زيكا، ليترك الباب مفتوحا لانتقال اللاعب إلى الإسماعيلي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com: "أرسلنا العقد الذي تناولنا فيه التزامات كل طرف من الأطراف الثلاث الإسماعيلي والمقاولون واللاعب من أجل أن يكون جاهزا لقيد اللاعب".

وتابع "اتفقنا مع مجلس إدارة المقاولون على أن يكون انتقال زيكا لمدة أربعة مواسم".

وكان أبو السعود قال في تصريحات سابقة أنه أتم اتفاقه على انتقال زيكا مقابل 800 ألف جنيه يحصل عليها المقاولون مقابل الاستغناء عن نجمه، في حين يحصل اللاعب على 4 ملايين جنيه.