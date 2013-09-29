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«بكري» للبرادعي: كنت «خنجر الغرب» للتآمر على مصر.. ولا تعرف شيئًا عن الوطن

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«بكري» للبرادعي: كنت «خنجر الغرب» للتآمر على مصر.. ولا تعرف شيئًا عن الوطن «بكري» للبرادعي: كنت «خنجر الغرب» للتآمر على مصر.. ولا تعرف شيئًا عن الوطن

انتقد مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، تصريحات الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، الأحد، قائلًا: «أي توافق يابرادعي ومع من، لم نسمع منك كلمة واحدة تدين فيها الأعمال الإرهابية لأصدقائك الذين تتباكى عليهم، وتراهن على مواقفهم لترشيحك للرئاسة، لقد كنت الأداة والخنجر الذي استغله الغرب للتآمر على ».

وكان البرادعي قال، في حسابه على «تويتر»، الأحد: «حملة فاشية ممنهجة من (مصادر سيادية)، وإعلام (مستقل) ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني»، مختتمًا بقوله إن «العنف لا يولد إلا العنف».

وأضاف «بكري»، في حسابه على «تويتر»، أنه «بعد فشل المخطط ها أنت تعود مجددًا لاتهام الدولة المصرية ومؤسساتها الشريفة، وكأنك تحرض عليها،  كف يابرادعي عن التآمر والتحريض».

وطالب «بكري» من البرادعي أن يبقى إلى جانب أصدقائه «الأمريكان والغربيين»، حسب قوله، مؤكدًا أن «مصر لها رجالها الشرفاء، وأنت لاتعرف شيئا عن هذا الوطن، وكل ماتسعى إليه هو كرسي الرئاسة».

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