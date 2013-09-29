القضاء الإداري يقضي ببطلان خصصة شركة تم بيعها بالبورصة‎

قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان خصخصة شركة، تم بيعها بالبورصة، وهي شركة النيل لحليج الأقطان.

وقال المركز المصري للحقوق الإقتصادية انه استند هذه القضية إلى عملية التقييم وإلى عدم اختصاص اللجنة الوزارية للخصخصة بوضع أسس تقييم الشركات، لأنها لا يوجد أصل لها في دستور 71، ولا في قانون قطاع الأعمال العام.

وهو ما يمثل ركن السبب في القرار المطعون فيه، لأنة ليس له ثمة أصل في التشريعات السارية وقت صدوره، وأن ما حدث من تقييم وبيع للشركات، ماهو إلا سياسة وانحيازات اقتصادية، وخيارات لا تمت للقانون والدستور بصلة، فتم الخلط بين ماهو سياسي وماهو قانوني لخرق أحكام الدستور وانحراف عن صحيح القانون.

جدير بالذكر أن كل من الحكومة وحاملي الأسهم قد قدموا خمس طعون سابقة لوقف تنفيذ الحكم السابق للمحكمة بعودة الشركة إلى المال العام.

وقال خالد علي محامي العمال أنه على الدولة تنفيذ هذه الأحكام وإعادة تشغيل الشركات والاستفادة من الطاقات العمالية المهدرة ومواجهة الخطة التي كانت موضوعه من النظم السابقة لتفكيك الصناعة والتجارة الوطنية بخطط بديلة تعيد الاعتبار لقطاع العام وسياسات التشغيل الصناعية والزراعية والتجارية.