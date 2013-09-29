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انتظام الدراسة بجامعة الفيوم رغم احتجاجات طلاب الإخوان

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انتظام الدراسة بجامعة الفيوم رغم احتجاجات طلاب الإخوان انتظام الدراسة بجامعة الفيوم رغم احتجاجات طلاب الإخوان

انتظمت الدراسة  بكليات جامعة الفيوم رغم مواصلة الطلاب الذين ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة في مسيراتهم ومظاهراتهم اليومية والتي تطوف الحرم الجامعي لمدة ساعة بعد صلاة الظهر يوميا .

وصرح الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري ، رئيس الجامعة بأن عملية تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية تبدأ اعتبارا من أول أكتوبر القادم ، وان المدن الجامعية بالفيوم تقبل حوالي 3500 طالب وطالبة .

وقال ان مجلس إدارة المدن الجامعية سيعقد غدا الاثنين اجتماعا لبحث كيفية تطبيق قرار مجلس الوزراء بإعفاء الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية من رسوم الإقامة هذا العام .

يذكر أن المسيرات الطلابية بجامعة الفيوم طالبت بالإفراج عن الطالبتين أميمة هلال والزهراء أحمدي قاسم من جامعة الأزهر اللتين تم حبسهما بعد ضبطهما أثناء تحريضهما طلاب المدارس الثانوية بسنورس لتعطيل الدراسة والامتناع عن دخول المدارس والفصول .

ا.ش.ا

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