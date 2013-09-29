أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأمن المدني يسيطر على اشتباكات بين طلاب حقوق جامعة بنها

Google+ Print
الأمن المدني يسيطر على اشتباكات بين طلاب حقوق جامعة بنها الأمن المدني يسيطر على اشتباكات بين طلاب حقوق جامعة بنها

 

جامعة بنها

سيطر الأمن المدني بجامعة بنها على اشتباكات بين مجموعة من الطلاب المؤيدين للدكتور محمد مرسي ومعارضين له داخل كلية حقوق بنها .

 

تبين أن طلاب من كليتي الطب والعلوم ببنها استطاعوا الدخول من خلف أسوار كلية الحقوق وقاموا بتنظيم مظاهرة داخل الكلية رافعين صور المعتقلين، ورددو هتافات مناهضة للجيش والشرطة مما دفع طلاب كلية الحقوق الى ترديد هتافات مؤيدة للقوات المسلحة وقام بعض طلاب المؤيده بتمزيق اللافتات الخاصة بطلبة المحظورة ، وبسرعة تدخل الامن واستطاع فك الاشتباكات دون وجود ثمة اى اصابات او خسائر بالكلية ، وانصرف الطلاب.

بدوره قام زين سرحان مدير أمن جامعة بنها بكتابة مذكرة تفصيلية بالواقعة لرفعها إلى الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا