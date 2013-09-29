الأمن المدني يسيطر على اشتباكات بين طلاب حقوق جامعة بنها

سيطر الأمن المدني بجامعة بنها على اشتباكات بين مجموعة من الطلاب المؤيدين للدكتور محمد مرسي ومعارضين له داخل كلية حقوق بنها .

تبين أن طلاب من كليتي الطب والعلوم ببنها استطاعوا الدخول من خلف أسوار كلية الحقوق وقاموا بتنظيم مظاهرة داخل الكلية رافعين صور المعتقلين، ورددو هتافات مناهضة للجيش والشرطة مما دفع طلاب كلية الحقوق الى ترديد هتافات مؤيدة للقوات المسلحة وقام بعض طلاب المؤيده بتمزيق اللافتات الخاصة بطلبة المحظورة ، وبسرعة تدخل الامن واستطاع فك الاشتباكات دون وجود ثمة اى اصابات او خسائر بالكلية ، وانصرف الطلاب.

بدوره قام زين سرحان مدير أمن جامعة بنها بكتابة مذكرة تفصيلية بالواقعة لرفعها إلى الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.